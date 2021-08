Incidente in acqua a Cornate d'Adda, un morto

La tragedia è avvenuta questa mattina, domenica 1 agosto 2021, verso le 7.30 in via 25 Aprile a Cornate d'Adda.

Incidente in acqua

Un incidente in acqua a Cornate d'Adda è costato la vita a una persona di sesso maschile. E' successo questa mattina, domenica 1 agosto 2021, verso le 7.30 in via 25 Aprile. Sul luogo della tragedia si sono portati i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Monza, oltre a un'auto medica e un'ambulanza.

Ieri erano state avviate le ricerche di un uomo nel fiume

Ieri pomeriggio, sabato 31 luglio, nella zona tra Paderno e Robbiate erano state avviate le ricerche nelle acque dell'Adda di un uomo che era stato avvistato nel fiume poco dopo le 18. Le ricerche che avevano visto entrare in azione Vigili del fuoco, Carabinieri, ambulanza e sommozzatori, non avevano però dato esito anche causa delle difficoltà causate dalle forti correnti del fiume in piena.