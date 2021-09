Incidente in Autostrada A4: code in direzione Brescia

Pesanti disagi in Autostrada A4 per un incidente che si è verificato in direzione Brescia nel tratto tra Cavenago e Capriate.

Incidente in Autostrada A4

Il sinistro avrebbe coinvolto quattro mezzi e poco dopo le 18 le code già superavano i cinque chilometri anche a causa del restringimento di carreggiata tra Cavenago e Capriate.

Al momento non si segnalano feriti, solo pesanti disagi alla circolazione.