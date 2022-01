Incidente in autostrada, cinque persone coinvolte: quattro chilometri di coda

In A4

Il sinistro è avvenuto questa mattina, lunedì 24 gennaio 2022, in direzione Venezia nel tratto tra Cambiago e Trezzo sull'Adda.

Incidente in A4: ripercussioni sul traffico

Sono state inevitabili le ripercussioni sul traffico a seguito dell'incidente avvenuto in autostrada, sulla A4, tra le uscite di Cambiago e Trezzo sull'Adda, in direzione Est. A scontrarsi sarebbero state delle auto. La chiamata al 112 è partita attorno alle 7.20. Sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze in codice giallo. Cinque le persone coinvolte nel sinistro: quattro uomini di 29, 32, 35 e 41 anni e una donna di 49.

Nessun ferito grave per fortuna

Per fortuna nessuna delle persone coinvolte sarebbe rimasta ferita in maniera grave. Sul posto anche la Polizia Stradale.