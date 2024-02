Incidente in azienda, dipendente urta un collega con l'auto

Incidente in un'azienda di Lentate sul Seveso, un 49enne è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un collega alla guida della sua auto.

Incidente in azienda

Grande paura nel primo pomeriggio di lunedì 12 febbraio a Lentate sul Seveso. Erano da poco passate le 13.30 quando in un'azienda in via per Mariano si è verificato un incidente che ha causato grande paura tra i presenti. Un dipendente, alla guida della propria auto, non si è accorto della presenza di un collega, un uomo di 49 anni, colpendolo con la vettura mentre stava entrando nel piazzale dell'azienda.

Trasportato in ospedale in codice giallo

Le condizioni del 49enne sono sembrate parecchio gravi e immediato è stato l'intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasferirlo in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo avrebbe riportato alcune escoriazioni. In via Per Mariano sono accorsi anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.