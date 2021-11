Incidente in codice rosso all'uscita della superstrada, atterra anche l'elisoccorso

Desio

Coinvolto un mezzo pesante, ferito un 44enne. Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

Soccorsi allertati in codice rosso per l’incidente avvenuto sulla rampa d’uscita della Ss 36 Desio centro, coinvolto un mezzo pesante. Richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Incidente all'uscita della Ss 36, interviene l'elisoccorso

L’allarme ai centralini del servizio di emergenza urgenza è arrivato alle 12,50. L’intervento è stato attivato in codice rosso. All’uscita della superstrada, in direzione nord, al confine con Lissone, è arrivato anche l’elisoccorso, insieme alla Croce Bianca di Biassono. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito e la ricostruzione di quanto accaduto. E' rimasto coinvolto un mezzo pesante.

Coinvolto un mezzo pesante, lunga coda di auto

In seguito all'incidente si è creata una coda in direzione nord della superstrada, dal confine con Monza, una lunga colonna di auto verso Lecco. Circolazione bloccata da oltre un'ora. Fortunatamente l'incidente si è rivelato meno grave di quanto sembrasse in un primo momento. In base alle indicazioni del servizio d'emergenza, è rimasto ferito un 44enne, che è stato condotto in ospedale in codice giallo.