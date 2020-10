Incidente in microcar per una 37enne SIRENE DI NOTTE

Incidente in microcar per una 37enne: la donna è stata soccorsa a Villasanta intorno alle 2.15 e trasportata al Policlinico.

Incidente in microcar per una 37enne

Incidente nella notte appena trascorsa in piazza Daelli a Villasanta. In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un sinistro che ha coinvolto una 37enne alla guida di una microcar elettrica. Sul posto, intorno alle 2.15, sono stati inviati i volontari della Croce rossa locale insieme ai Carabinieri. La 37enne è stata quindi medicata sul posto è poi trasportata al Policlinico di Monza in codice verde.

I soccorsi nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo due persone soccorse per intossicazione da alcol: si tratta di un 29enne soccorso ad Arcore e trasportato all’ospedale di Vimercate in codice verde e di un 16enne che si è sentito male in via San Vitale a Seregno. In quest’ultimo caso il giovanissimo è stato assistito dai volontari della Croce verde di Lissone e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Sempre nella serata di ieri si segnala un incidente tra due auto in via Buonarroti a Monza. Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 23: sul posto ambulanza e Polizia locale. Ferito, lievemente, un 24enne trasportato al San Gerardo in codice verde.

Nessuna grave conseguenza nemmeno per i due 40enni coinvolti ieri sera, poco dopo le 22, in una caduta da moto in viale Lombardia ad Albiate. Dopo le cure mediche sul posto si è proceduto al trasporto in ospedale a Carate in codice verde.

