Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 marzo, sulla Milano Meda in direzione Nord.

Incidente in Milano Meda con un mezzo pesante coinvolto

A fornire le prime informazioni è stata l'Agenzia regionale emergenza urgenza: secondo quanto riportato il sinistro si è verificato poco dopo le 13, all'altezza di Seveso e avrebbe coinvolto anche un mezzo pesante.

I soccorsi sono stati allertati tempestivamente e sul posto sono giunte due ambulanze, provenienti da Meda e Seregno, l'automedica, i Vigili del fuoco brianzoli e gli agenti della Polizia stradale di Milano.

I soccorsi

I volontari del 118, giunti sul posto in codice rosso, hanno prestato le prime cure a una donna di 39 anni, due uomini di 48 e 57 anni e una bambina di appena 6 anni. Dopo le prime valutazioni sul posto le condizioni dei feriti sono parzialmente migliorate e le ambulanze sono ripartite in codice giallo in direzione dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Gli agenti della Polstrada si sono invece concentrati sui rilievi del sinistro al fine di accertarne la dinamica precisa.