Incidente in Milano-Meda, muore un 56enne

Drammatico incidente stradale in Milano-Meda oggi, giovedì 21 novembre: nello scontro tra un'auto e un furgone è morto un uomo di 56 anni.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Incidente in Milano-Meda

Lo scontro è avvenuto intorno alle 7, in direzione Como, nel tratto tra Cesano Maderno e Seveso. Sul posto il personale del 118 con due ambulanze e un'automedica, l'autopompa dei Vigili del Fuoco da Desio e il carro fiamma dei pompieri volontari di Seregno. Per cause in fase di accertamento i due veicoli sono entrati in collisione. Le squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoia per rimuovere la portiera dell'autovettura e poter raggiungere la persona all'interno della vettura.

Indagini in corso

Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. L'uomo all'interno, 56 anni, è deceduto sul luogo dell'incidente. L'altro coinvolto, un uomo di trent'anni, è stato traportato in ospedale in codice giallo. La Polizia Locale di Cesano Maderno sta effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.