Incidente in Milano Meda nella notte tra mercoledì e giovedì 5 agosto. Il sinistro si è verificato poco dopo mezzanotte e trenta nel tratto tra Binzago e Cesano Maderno.

Incidente in Milano Meda nella notte: 22enne in ospedale

In base alle informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente è avvenuto in direzione Nord dove un mezzo, per cause ancora da chiarire, avrebbe impattato contro un ostacolo. Sul posto si sono portati i volontari della Croce rossa di Desio e e gli agenti della Polizia stradale di Milano. Coinvolto un 22enne che, dopo le cure sul posto da parte dei volontari del 118, è stato trasportato in codice verde in ospedale a Desio.

Scontro tra auto a Carnate

Nella serata di ieri un altro incidente a Carnate, in via Camperia. Qui, poco prima delle 23, si sono scontrate due auto ed è stato necessario l'intervento di due ambulanze e dei Carabinieri. Due le persone soccorse: un uomo di 31 anni e un anziano di 70. Entrambi sono stati trasportato in ospedale in codice verde.