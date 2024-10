Incidente in moto ai Caraibi, muore limbiatese di 36 anni. Leonora Barbieri era insegnante, artista, deejay ed è stata presidente di Brucaliffo

Un tragico incidente stradale sull’isola caraibica dove si era trasferita da pochi mesi ha spezzato la vita di Leonora Barbieri, 36enne di Limbiate, insegnante di arte, artista, deejay ed ex presidente dell’associazione Brucaliffo. L’incidente è avvenuto sabato mattina, sull’isola sudamericana di Sint Maarten, che appartiene al Regno dei Paesi Bassi.

La limbiatese stava viaggiando su una moto che si sarebbe scontrata violentemente contro un ostacolo, senza lasciarle scampo. Insieme a lei è morto anche il compagno Michael, originario proprio dell’isola dove la coppia si era trasferita dopo aver vissuto un paio d’anni in Olanda.

Leonora è stata presidente di Brucaliffo dal 2014 al 2020, associazione che l'ha vista impegnata fin da giovanissima. Anche se non viveva più a Limbiate da anni, tantissimi studenti si ricordano di lei, proprio per la sua disponibilità e il suo entusiasmo.

Michela Vaccaro, ex dirigente scolastica della scuola secondaria di primo grado Salvo D'Acquisto di Cesano Maderno e del Pacle di Limbiate, ha visto crescere la 36enne e l'ha avuta per diversi anni tra i suoi docenti:

Insegnante di sostegno alla scuola media D'Acquisto di Cesano, Leonora era diventata docente di ruolo di Arte e aveva insegnato a Nova Milanese e a Limbiate. Poi la decisione di partire: due anni in Olanda, quindi il recente trasferimento a Saint Maarten dove lavorava come insegnante di arte, fotografia, danza e musica.

Leonora faceva anche parte anche di un collettivo musicale di Milano, tutto al femminile, che si chiama CalabashCrew ed è stato fondato nel 2013. Le amiche le hanno rivolto un pensiero sui social con il cuore spezzato:

«Ci mancherai sorella nostra. Oggi non è tempo per le parole ma solo per il dolore».