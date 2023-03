Incidente in moto, è un volontario dei Vigili del fuoco

Scontro tra un'auto e una moto in via Milano a Carate Brianza. Il ferito è un volontario dei Vigili del fuoco.

Scontro tra un'auto e una moto

Brutto incidente accaduto alle 16 di oggi pomeriggio, mercoledì 8 marzo 2023, in via Milano all'incrocio con via Padova. Il conducente della moto, un avvocato di 38 anni, volontario del distaccamento cittadino dei vigili del fuoco, stava guidando in direzione del centro città per raggiungere la caserma di via Solferino dove presta servizio come vigile del fuoco volontario. Avrebbe infatti, di lì a poco, dovuto uscire per un piccolo incendio in zona ospedale quando si è scontrato con una Chevrolet. Nel violento impatto il motociclista ha fatto un volo di quasi 30 metri.

I soccorsi

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale, intervenuta immediatamente sul posto per i rilievi del caso insieme all'ambulanza e all'automedica, inizialmente attivate in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del 38enne non erano poi così gravi e il volontario è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per essere sottoposto ad accertamenti. L'avvocato era già in divisa pronto a uscire sull'intervento e in caserma lo aspettavano. L'incidente poco prima che arrivasse al distaccamento.