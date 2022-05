E' in prognosi riservata

Ricoverato in prognosi riservata Davide Ruben Pedico. L'incidente è avvenuto ieri mattina all'alba nel lecchese.

E' ricoverato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in prognosi riservata Davide Ruben Pedico, 30 anni, di Roncello. Il ragazzo ieri mattina all'alba è rimasto gravemente ferito a seguito di un grave incidente avvenuto a Monte Marenzo, nel Lecchese. Le condizioni del motociclista brianzolo sono purtroppo estremamente gravi.

Incidente in moto: gravissimo un 30enne di Roncello

Il terribile sinistro è avvenuto nella primissima mattinata, intorno alle 5.30 lungo via Industriale, principale via di collegamento tra la Bergamasca e il Lecchese. Il brianzolo viaggiava in sella alla sua Honda diretto verso Calolzio quando, per cause che spetterà ai Carabinieri che sono intervenuti sul posto vagliare con esattezza, ha perso il controllo del suo bolide.

La moto si è schiantata inizialmente contro il guardrail e il centauro è stato sbalzato a terra con violenza. Una caduta di per se già grave: ma a far precipitare la situazione il fatto che il motociclista sia stato poi travolto da un'auto in transito che non è purtroppo riuscita ad evitarlo.

La Centrale Operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato a Monte Marenzo, a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità, sia l'automedica con a bordo gli uomini del 118 che l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Pedico ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. L'uomo è stato stabilizzato prima di essere trasportato, sempre in codice rosso e in condizioni critiche, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove, come detto, si trova ricoverato in prognosi riservata.

