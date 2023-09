Incidente in moto in Albania, muore 31enne di Trezzo sull'Adda

Appassionati di turismo in moto avevano creato un blog su Facebook, "Scoppiati in moto", in cui documentavano i loro viaggi. Anche l'ultimo che stavano affrontando, un itinerario attraverso i Balcani insieme al loro cagnolino. Poi, però, la tragedia. Elena Radaelli, 31enne residente a Trezzo sull'Adda, è morta per un incidente.

Addio alla 31enne

Elena, con il marito Gennaro Mancuso, aveva una grande passione per i lunghi viaggi in moto, passione che condivideva con il compagno di vita e che li aveva portati a girare tantissimo. Intorno a mezzogiorno del 19 settembre si trovavano al confine con l'Albania, nel villaggio di Lin a Pogradec. Rimessisi in sella dopo una sosta per un caffè, sono stati travolti da un furgone.

Elena è stata portata in eliambulanza al Trauma Hospital di Tirana, ma le sue condizioni erano disperate. Si è spenta poco dopo.

La commemorazione e il funerale

La coppia si era trasferita a Trezzo sull'Adda dopo aver vissuto a lungo in provincia di Piacenza. Entrambi erano impiegati presso la STMicroelectronics di Agrate Brianza. Proprio nel parcheggio dell'azienda, ieri, sabato 23 settembre 2023, è stato organizzato un momento di commemorazione e cordoglio.

I funerali si terranno domani, lunedì 25 settembre, alle 14.30 al cimitero di Fiorenzuola d'Arda in viale dei Tigli 7 (Piacenza).

Tanto affetto

Nella pagina Facebook che aggiornavano quasi quotidianamente con i loro viaggi, ha preso la parola il marito che ha pubblicato alcuni post dedicati alla sua "principessa".