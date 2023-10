Incidente in Pedemontana tra Lazzate e Lentate, intervengono i pompieri

Incidente in Pedemontana tra Lazzate e Lentate sul Seveso, intervengo i Vigili del Fuoco.

Incidente in Pedemontana, ferita una donna

L'impatto tra due autovetture si è verificato venerdì 6 ottobre 2023 poco prima delle 20 al chilometro 19 della A36, nel tratto tra Lazzate e Lentate. A rimanere ferita una 38enne.

Sul posto ambulanza, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi di rito, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lomazzo, che hanno messo in sicurezza le vetture. I soccorritori della Croce Azzurra di Rovellasca, accorsi in codice giallo, hanno prestato le prime cure alla 38enne rimasta ferita, che poi è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Desio.