Incidente in quad: è morto il dentista coinvolto nello scontro a Giussano

E' deceduto ieri, martedì 3 settembre, il giussanese di 49 anni coinvolto in un gravissimo incidente sabato mattina a Giussano, mentre era a bordo del suo quad insieme alla compagna.

Era ricoverato al Niguarda

Il giussanese, Diego Lops, medico dentista, dopo l'incidente di sabato, era stato portato in elisoccorso a Milano e ricoverato al Niguarda dove è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento alla testa. Le sue condizioni era apparse molto critiche sin dall'inizio e ieri non ce l'ha fatta. Con lui sul quod viaggiava anche la compagna, anche lei medico odontoiatra, che ha riportato diverse fratture e contusioni. E' ricoverata al Niguarda. Ferita anche la conducente della Panda, trasportata in codice verde all'ospedale di Carate.

L'incidente

L'incidente si è verificato sabato 31 agosto, poco prima di mezzogiorno, lungo la strada che porta ad Arosio, all’altezza di via Piave. Diego Lops, 49 anni era a bordo del quadriciclo insieme alla sua compagna di 47 anni, anche lei medico odontoiatra, quando si è scontrato con una «Fiat Panda» e si è poi ribaltato. Entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione, da Giussano verso Arosio.

Medico molto stimato

Diego Lops era un medico dentista con studi a Desio e a Milano, molto stimato e conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo pubblicati sui social dai colleghi.