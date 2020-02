Incidente in Statale 36 all’altezza di Giussano: code verso Milano

Incidente in Statale 36, in direzione Milano, all’altezza di Giussano. Due i chilometri di coda. Nessun ferito.

Incidente in Statale 36 all’altezza di Giussano

Si segnalano due chilometri di coda in Valassina in direzione Milano, a causa di un incidente che ha visto coinvolta una sola vettura.

L’automobilista, per cause ancora da accertare, è finito contro la cuspide dello svincolo Giussano-Verano. Fortunatamente non si registrano feriti. L’incidente, che è avvenuto dopo le 14.30, sta causando difficoltà alla circolazione: al momento si segnalano due chilometri di coda in direzione Milano.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.

