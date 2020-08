Incidente in Statale 36 all’altezza di Seregno. Non si segnalano particolari problemi alla viabilità.



Incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 22 agosto, in Statale 36. Sul Polstrada ambulanza e automedica.

In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il sinistro si è verificato intorno alle 11.20, in direzione Nord, nel tratto tra Cascina Aliprandi e Seregno Sud. Si tratta di un’auto finita contro il guardrail all’altezza dell’uscita di Seregno sud -Cascina Aliprandi.

Inizialmente si è temuto il peggio per un 23enne alla guida dell’auto e soccorso dai volontari della Croce rossa di Desio e dall’automedica arrivati sul posto in codice rosso. Dopo gli accertamenti del caso l’allarme è fortunatamente rientrato e gli operatori sanitari stanno al momento operando in codice giallo.

A seguito dell’incidente l’uscita di Seregno Sud è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Seregno. Non si segnalano particolari problemi alla viabilità.

