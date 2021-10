In direzione Sud

Il sinistro è avvenuto all'altezza di Seregno intorno alle 7 di questa mattina.

Scontro questa mattina, venerdì 8 ottobre, sulla Statale 36. Un uomo di 75 anni è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo.

Incidente in Statale 36, ferito un 75enne

Il sinistro è avvenuto intorno alle 7 in direzione Sud. Per cause ancora in corso d'accertamento un'auto e una moto sono entrate in collisione all'altezza di Seregno San Salvatore ed è stato necessario l'intervento di ambulanza e automedica per un 75enne rimasto ferito.

Le condizioni dell'uomo inizialmente sono apparse particolarmente gravi tanto i soccorritori sono giunti sul posto in codice di massima gravità. Poi, dopo i primi accertamenti l'allarme è parzialmente rientrato e il codice è stato derubricato a giallo.

Il 75enne è stato trasportato all'Ospedale San Gerardo per accertamenti mentre i rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale di Milano.

