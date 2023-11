Tanta paura per i due giovani che si trovavano in auto ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Parliamo dei giovani che nella tarda serata di ieri, lunedì 27 novembre, sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto sulla Statale 36.

Incidente in Statale 36: l'auto finisce contro lo spartitraffico

I due giovani di 19 e 20 anni si trovavano in auto e viaggiavano in direzione Sud quando all'altezza dell'uscita Desio Centro/Desio Sud, per cause ancora da stabilire con chiarezza, l'auto è finita contro lo spartitraffico.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Desio con l'autopompa, i soccorritori della Croce verde lissonese (in codice rosso) e gli agenti della Polizia stradale.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I soccorsi

I soccorritori si sono immediatamente concentrati sulle condizioni dei due giovani che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze a seguito del violento urto. L'ambulanza è infatti ripartita in codice verde verso l'ospedale più vicino.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati anche nel ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità sulla Statale, mentre gli agenti della Polstrada hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi di rito.