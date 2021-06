Incidente in Tangenziale a Vimercate, 39enne in gravi condizioni

Incidente in Tangenziale a Vimercate, 39enne di Bellusco ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.

Lo scontro è avvenuto ieri pomeriggio, martedì 22 giugno 2021, poco dopo le 19 a Vimercate, sul tratto della Tangenziale Est, in direzione di Milano, in prossimità dell’uscita di Vimercate Sud-Torri Bianche.

Coinvolto un 39enne di Bellusco

Un 39enne di Bellusco, mentre si trovava alla guida della sua Smart, per cause ancora da accertare, ha sbattuto violentemente contro il guardrail ed è stato sbalzato fuori dal veicolo. Ora si trova in prognosi riservata al San Gerardo di Monza.

Incidente al vaglio della Polstrada di Arcore

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e, sul posto, si sono portati un’ambulanza, un’auto medica, i Vigili del fuoco di Milano, sezione Messina e la Polizia Stradale di Arcore.

L’automobilista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in terapia intensiva nel reparto di neurochirurgia in prognosi riservata.