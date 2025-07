Incidente in Tangenziale, centauro in gravissime condizioni

Traffico in tilt

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.30 all'altezza di Vimercate

Sono gravissime le condizioni del centauro vittima di un bruttissimo incidente lungo la Tangenziale Est all'altezza di Vimercate: il sinistro è avvenuto intorno alle 17.30 in direzione di Usmate Velate poco dopo la galleria del centro città.

Incidente in Tangenziale, centauro gravissimo

Sul posto si sono immediatamente precipitate due ambulanze, un'automedica e persino l'elisoccorso decollato da Milano: data la gravità della situazione l'intervento è in codice rosso. Stando a quanto appreso fino a questo momento, le persone coinvolte nell'incidente sono due: un uomo di 37 anni e uno di 58. Uno dei feriti è stato trasportato in elicottero in codice rosso e, come detto, versa in

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità: pare comunque che siano rimaste coinvolte due moto e un'auto. L'incidente ha causato il blocco totale e momentaneo del traffico sulla Tangenziale Est in direzione di Usmate Velate. Al momento si segnalano lunghissime code in entrata da Vimercate centro, anche se pian piano la situazione sta tornando alla normalità con la riapertura delle corsie.