Grave incidente questa mattina, giovedì 28 settembre, lungo la Tangenziale Est in direzione Milano. Il sinistro, che ha visto coinvolte una vettura e una moto, si è verificato intorno alle 8 all'altezza delle Torri Bianche.

Incidente in Tangenziale Est: 58enne grave in ospedale

La dinamica dell'incidente al momento non è chiara. I due mezzi sono entrati in collisione nel tratto compreso tra l'uscita Vimercate Sud Torri Bianche e l'uscita di Burago. Ad avere la peggio è stato il motociclista 58enne subito soccorso dai volontari di Avps Vimercate intervenuti sul posto assieme all'automedica.

Le condizioni dell'uomo, inizialmente apparse serie ma non gravissime, sarebbero purtroppo peggiorate con il passare dei minuti tanto che i soccorritori, dopo i primi accertamenti sul posto, hanno caricato il ferito in ambulanza trasportandolo d'urgenza al San Gerardo di Monza in codice rosso.

Lunghe code

Da sottolineare anche le ripercussioni sulla viabilità: il traffico, già congestionato alle prime ore del mattino a causa dei tanti automobilisti in transito, ha subito pesanti rallentamenti verso Milano.