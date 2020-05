Incidente in Tangenziale Est: ferito un 86enne FOTO

Incidente intorno alle 16 di oggi, mercoledì 27 maggio, in Tangenziale Est, nel tratto compreso tra Vimercate Nord e Vimercate Centro, in direzione Milano.

Incidente in Tangenziale Est: ferito un 86enne

In base a quanto è stato possibile ricostruire un anziano di 86 anni, mentre si trovava alla guida di una utilitaria sarebbe finito, per cause ancora in corso d’accertamento, contro la cuspide, all’uscita della Tangenziale.

Immediato l’intervento dei soccorsi giunti sul posto con ambulanza e automedica in codice rosso, insieme ai Vigili del fuoco e alla Polizia stradale.

L’anziano è stato subito visitato e poi trasportato in ospedale in codice giallo dai volontari della Croce rossa di Brugherio.

Si è verificato qualche rallentamento in prossimità dell’incidente.

