Incidente in Tangenziale, motociclista in codice rosso

L'uomo, un 31enne, è stato subito trasportato in elisoccorso all'ospedale.

Grave caduta per un motociclista intorno alle 9 di oggi 2 novembre in Tangenziale Est all'altezza dell'uscita di Cologno Nord.

Incidente in Tangenziale, sul posto ambulanza e elisoccorso

Come riportano i colleghi di PrimaLaMartesana.it l'incidente è avvenuto all'altezza delle svincolo che porta al capolinea della linea verde della metropolitana in direzione Nord. Il motociclista, un 31enne, è caduto a terra forse per colpa dell'asfalto viscido a causa delle piogge del giorno precedente. L'uomo, dopo le cure prestate sul posto è stato caricato sull'elisoccorso che è atterrato a fianco della strada ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso con un trauma addome, un trauma al bacino e traumi multipli agli arti inferiori.

Traffico in tilt a causa della corsia ridotta in direzione Usmate.