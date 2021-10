Incidente in via Cattaneo, un ferito in codice rosso

Desio

Sul posto tre ambulanze e anche l'automedica. Grave un 70enne ricoverato al Niguarda.

Incidente in via Cattaneo a Desio, un'auto si è scontrata con un furgone. Sono rimaste coinvolte tre persone. La chiamata ai soccorritori risale alle 11.25 di questa mattina. Grave un 70enne, che viaggiava sulla vettura, ricoverato in codice rosso al Niguarda.

Incidente in via Cattaneo, tre feriti

Incidente in via Cattaneo: sul posto, oltre a tre ambulanze e all'automedica si sono portati anche gli agenti della Polizia Locale. Giallo il codice con cui è stato attivato l'intervento. Hanno raggiunto via Cattaneo i soccorritori di Seregno Soccorso, la Croce Bianca di Mariano e la Croce Rossa di Misinto. Tre le persone che sono rimaste ferite. Stando ai dati del servizio dell'Areu due donne di 40 e 68 anni, e un uomo di 70. Purtroppo l'incidente si è rivelato più grave di quanto sembrasse in un primo momento. Uno dei feriti è stato infatti condotto in ospedale in codice rosso. Affidati alla Polizia Locale i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Paura per un anziano trasportato al Niguarda

Grave un 70enne I. R., che ha riportato diversi traumi, al torace, al bacino e ad uno degli arti. E' stato ricoverato al Niguarda in codice rosso. Ferita ma in modo meno grave una 40enne, I.G., alla guida di uno dei mezzi coinvolti, che ha riportato un trauma addominale e alla schiena

E' stata condotta in codice giallo all'ospedale di Desio; trauma toracico e alla schiena anche per una 68enne, che si trovava su uno dei mezzi. La donna è stata accompagnata al San Gerardo di Monza.