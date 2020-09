Incidente in via Cavour, soccorsa una 45enne

Incidente tra auto e scooter, in via Cavour a Seregno: soccorsa una 45enne.

Incidente tra auto e scooter

Una donna di 45 anni è stata soccorsa in via Cavour, a Seregno, poco dopo le 9 di oggi, sabato 5 settembre 2020. La donna è finita a terra dopo essere stata disarcionata dal suo motorino, in seguito allo scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Dante Alighieri.

Sul posto ambulanza e Polizia Locale

Immediata la chiamata ai soccorsi, attivati in codice giallo secondo l’Azienda regionale dell’emergenza urgenza. In via Cavour è arrivata un’ambulanza di Avis Meda. La 45enne è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Alla Polizia Locale, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori, il compito di ricostruire la dinamica.

