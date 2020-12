Incidente in via Cialdini a Meda, coinvolte almeno due vetture.

Incidente in via Cialdini

E’ successo giovedì 17 dicembre 2020 intorno alle 21.15 all’incrocio tra via Cialdini e viale Brianza (dove tra l’altro in giornata era stato sostituito il semaforo). L’esatta dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Seregno, prontamente giunti sul posto per i rilievi di rito.

Coinvolte due persone

Sul posto, per soccorrere le due persone coinvolte, una donna di 31 anni e un uomo di 36, è intervenuta un’ambulanza di Seregno Soccorso. Fortunatamente nulla di grave: il trasporto in ospedale è avvenuto in codice verde.

