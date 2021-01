Incidente in via Lombardia per una mancata precedenza E’ successo alle 13,40 di oggi, giovedì 7 gennaio, all’intersezione con via Tagliamento: due persone ferite

Incidente in via Lombardia per una mancata precedenza

Sarebbe stata una mancata precedenza la causa dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 gennaio, all’intersezione tra via Lombardia e via Tagliamento, a Limbiate. Dalle prime ricostruzioni della Polizia Locale, un’auto che usciva da via Tagliamento non ha rispettato lo stop e si è scontrata con una vettura che procedeva su via Lombardia

Due feriti in codice verde

In seguito allo schianto, avvenuto alle 13,40, si sono precipitati sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e la Polizia Locale. Fortunatamente nessun ferito grave: i due coinvolti sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde.

TORNA ALLA HOME