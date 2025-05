Incidente in via Prealpi: grave un motociclista

Scontro tra un furgone e uno scooter in via Prealpi a Giussano, poco dopo le 13. L'incidente si è verificato all'incrocio con via Ponchielli, già più volte, teatro di diversi sinistri. Ferito, in modo piuttosto serio, il giovane che era a bordo dello scooter.

Incrocio pericoloso

Ennesimo incidente all'incrocio tra via Prealpi e via Ponchielli, nei pressi del centro commerciale Carrefour. Poco dopo le 13 di sabato 10 maggio un furgone si è scontrato con uno scooter. L'intersezione tra le strade sulla grossa rotonda, in più occasioni è stata teatro di incidenti, in alcuni casi anche piuttosto seri.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivate in codice rosso l'ambulanza, l'auto medica e due pattuglie della Polizia locale di Giussano. I soccorritori della Croce bianca di Giussano hanno subito prestato le prime cure al motociclista, finito rovinosamente a terra dopo l'impatto con un furgone. Le condizioni dell'uomo a bordo dello scooter sarebbero piuttosto serie.

Dinamica ancora da accertare

Gli agenti di Polizia locale, oltre a delimitare la zona e deviare il traffico si sono occupati dei rilievi che sono ancora in corso. Non è chiara la dinamica dell'incidente.