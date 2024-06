Ancora un incidente all'incrocio fra via Macallè, via Col di Lana e via Ticino a Seregno. Intorno alle 8.30 una collisione fra un'utilitaria e una moto. Ferito in maniera non seria un centauro 39enne.

Ennesimo incidente all'incrocio del Lazzaretto

Questa mattina, mercoledì 26 giugno, l'ennesimo incidente all'intersezione fra via Macallè, via Ticino e via Col di Lana nel quartiere Lazzaretto. Un'auto, modello Renault Twingo, ha attraversato via Macallè da via Ticino verso via Col di Lana mentre arrivava una moto, una Yamaha Xmx, in marcia in via Macallè in direzione di Lissone. Entrambi i veicoli procedevano a velocità ridotta, anche a causa dell'intenso traffico.

Ferito un 39enne

Il 39enne alla guida della moto è stato medicato dal personale del 118 dell'Inter S.o.s. di Desio e trasportato all'ospedale di Carate Brianza, ma non era in condizioni preoccupanti (codice verde). Illesa la giovane alla guida dell'utilitaria. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e per disciplinare la circolazione in entrambe le direzioni di via Macallè.

Un incrocio pericoloso

L'incrocio del Lazzaretto è uno dei punti critici della rete viaria locale e, in passato, è stato teatro di altri incidenti anche con conseguenze molto gravi. Da tempo è allo studio dell'Amministrazione comunale un provvedimento per rendere più sicura l'intersezione, in particolare la rimozione di alcuni stalli di sosta in via Macallè per aumentare la visuale per chi proviene da via Col di Lana e un dosso per rialzare l'intero incrocio per ridurre la velocità di percorrenza.