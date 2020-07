Grave un 26enne dopo l’incidente in montagna

Incidente sulle montagne dell’Alto Lario nel pomeriggio di ieri, sabato 18 luglio. In gravi condizioni l’alpinista 26enne di Agrate recuperato dai Vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino dopo una caduta durante l’arrampicata sulle falesie del Sass del Negher a Olgiasca, frazione di Colico.

Nell’incidente ferito un giovane di Agrate

E’ di Agrate il 26enne rimasto gravemente ferito in un incidente sulle falesie del Sass del Negher a Olgiasca, frazione di Colico nell’Alto Lario. L’intervento di soccorso è scattato poco prima delle 15 di ieri, sabato 18 luglio. Mobilitati gli uomini del Cnsas XIX Delegazione Lariana e i Vigili del fuoco del Comando di Lecco con una squadra del Saf e una squadra del distaccamento di Bellano. I soccorritori sono stati chiamati per un alpinista rimasto appeso sul Sass del Negher, considerata “l’unica palestra di arrampicata su roccia granitica in provincia di Lecco”, al culmine della penisola di Piona.

Alpinista in gravi condizioni

Dopo essere stato localizzato sulla parete della falesia, il giovane brianzolo è stato recuperato con la collaborazione del personale dell’elicottero del 118, quindi trasportato con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale di Gravedona: le sue condizioni sarebbero critiche, i medici si sono riservati la prognosi. Il giovane alpinista, secondo le prime informazioni raccolte, stava risalendo una via di arrampicata quando avrebbe mancato un appiglio ed è precipitato nel vuoto per diversi metri. Durante la caduta avrebbe picchiato la testa contro la parete rocciosa prima di essere bloccato dalla fune a cui era assicurato nella cordata con gli altri scalatori. Sul luogo del grave incidente anche i Carabinieri locali.

Torna alle notizie della prima pagina