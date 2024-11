Incidente mortale in Milano-Meda, a Cusano Milanino le esequie del 56enne

Sarà celebrato domani mattina, sabato 23 novembre, a Cusano Milano, il funerale di Richard Cesar Jimenez Herrera, il 56enne vittima di un drammatico incidente stradale ieri mattina, giovedì 21 novembre, in Milano-Meda, all'altezza di Cesano Maderno.

Incidente mortale in Milano-Meda

Il drammatico scontro tra l'auto su cui viaggiava l'uomo e un furgone condotto da un 30enne è avvenuto intorno alle 7, in direzione Como. L'uomo era fuori dall'auto in panne, una Mercedes, quando è sopraggiunto un furgone che ha travolto la vettura e l'ha proiettata contro il guard-rail. Inutili i soccorsi: purtroppo per Richard Cesar Jimenez Herrera non c'è stato nulla da fare.

Abitava a Seveso da pochi mesi

Classe 1968, originario dell'Ecuador, casa a Seveso da pochi mesi, il 56enne lascia la moglie e due figli. La cerimonia funebre sarà ospitata alle 8.30 nella chiesa evangelica di Cusano Milanino. Seguirà la tumulazione al cimitero di Seveso.