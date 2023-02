Un anno e due mesi di reclusione e sospensione della patente per sei mesi. E' la pena patteggiata da un automobilista 54enne per l'incidente mortale dell'8 novembre 2021 a Seregno.

Incidente mortale, patteggia un anno e due mesi

Svoltò verso sinistra per entrare in un parcheggio, alla guida del suo suv Range Rover, ma prese in pieno un motociclista che proveniva dalla corsia opposta. Ora l’automobilista 54enne ha patteggiato un anno e due mesi (pena sospesa) davanti al Tribunale di Monza con l’accusa di omicidio stradale, in relazione alla morte del 54enne Giuseppe Cesana. L’incidente dell’8 novembre 2021 era avvenuto a Seregno alle prime ore del mattino.

Una "manovra imprudente"

La vittima era in sella alla sua Triumph lungo via Rossini, quando si è trovato davanti la vettura, senza poter fare nulla per evitarla, nonostante la frenata improvvisa. “Manovra imprudente”, ha chiarito il consulente del tribunale, l’ingegner Domenico Romaniello, ed effettuata "senza attendere che la carreggiata principale fosse completamente libera prima di procedere". L’impatto frontale non aveva dato scampo all'uomo: il ricovero in ospedale successivo al sinistro, purtroppo, si era rivelato vano. I familiari di Cesana si sono rivolti al Gruppo Giesse risarcimenti per seguire la definizione della vicenda giudiziaria, conclusa con il patteggiamento.