Incidente con la moto, ferito un 17enne

Collisione con un'utilitaria che viaggiava in senso opposto. Ferito a una gamba il centauro 17enne, che stava andando a scuola a Carate Brianza: è stato trasportato all'ospedale Pio XI di Desio

Incidente nella prima mattinata in corso Matteotti a Seregno. Nell’urto fra un’utilitaria e una moto è rimasto ferito il centauro minorenne.

Incidente con la moto in centro città

Intorno alle 8 di questa mattina, giovedì 8 ottobre, sinistro in corso Matteotti, all’altezza dell’intersezione con via Sanzio in centro città. La collisione fra una utilitaria in marcia verso sud, modello Toyota Aygo, e una moto che percorreva la strada in direzione opposta, verso piazza Prealpi. L’impatto della moto contro la parte anteriore sinistra della vettura, forse in procinto di svoltare a sinistra in via Sanzio.

L’intervento di Seregno Soccorso

Sul posto è accorso il personale del 118 con l’ambulanza di Seregno Soccorso per assistere il motociclista, oltre alle pattuglie della Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Il motociclista di 17 anni, che stava andando a scuola a Carate Brianza, è rimasto leggermente contuso a una gamba ed è stato trasportato all’ospedale Pio XI di Desio per accertamenti. Illeso il conducente dell’altro veicolo.