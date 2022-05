Seregno

Il veicolo dopo lo schianto è finito sopra il tetto di un'auto in fase di svolta. Il conducente è caduto in piedi e ha riportato soltanto qualche graffio.

Incidente con la moto a Seregno, 17enne miracolato. Intorno alle 8 in via Stoppani il veicolo condotto dal minorenne ha colliso contro un'auto in fase di svolta a sinistra per immettersi in via Mercalli. La moto è finita sul tetto dell'auto, ma il ragazzo è riuscito a cadere in piedi senza riportare ferite.

Incidente con la moto, 17enne miracolato

Incidente in via Stoppani a Seregno nella prima mattinata di oggi, giovedì 5 maggio. Verso le 8 la moto condotta da un seregnese di 17 anni ha urtato frontalmente una Lancia Ypsilon, che proveniva dalla parte opposta ed era in fase di svolta a sinistra per immettersi in via Mercalli. Il minore, che compirà 18 anni a dicembre, marciava in direzione del Ceredo ed era diretto a scuola: frequenta il liceo Marie Curie di Meda.

La moto è finita sopra il tetto dell'auto

A causa dell'impatto la moto ha sfondato il parabrezza della vettura ed è finita sul tetto. Il motociclista, che indossava regolarmente il casco, è riuscito a cadere a terra in piedi, senza riportare ferite gravi. Soltanto qualche graffio alla mano e una leggera contusione alla gamba, ma nulla di serio. Comprensibilmente spaventata ma illesa la seregnese alla guida dell'auto, a bordo c'era anche il figlio che stava accompagnando a scuola. "Me lo sono visto davanti all'improvviso", ha commentato a caldo l'automobilista.

"Il ragazzo è un miracolato"

Sulla scena dell'incidente sono accorse due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e per disciplinare l'intenso traffico della prima mattinata, anche per l'ingresso a scuola degli alunni della scuola primaria Stoppani. Attorno alla scena del sinistro si è creato un capannello di curiosi e di avventori del bar fra via Stoppani e via Mercalli, tutti sorpresi dalla singolare dinamica dell'accaduto con il lieto fine. "E' un miracolato", hanno ripetuto in tanti alla vista della moto sopra il tetto dell'utilitaria.