Intervento dei soccorso e dei Carabinieri nella notte appena trascorsa a Biassono a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un 16enne.

Incidente nella notte a Biassono: ferito un 16enne

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza: per cause ancora da chiarire un 16enne che era in sella ad una moto, mentre percorreva via Friuli, sarebbe finito a terra. A causa della brutta caduta si è reso necessario l'intervento dei soccorsi: sul posto si sono subito portati i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza, oltre all'automedica e ai Carabinieri. I soccorritori, arrivati in codice giallo, hanno prestato le prime cure al ragazzo che è stato successivamente caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale San Gerardo per gli accertamenti del caso.