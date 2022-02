Sirene di notte

Nella tarda serata di ieri anche un infortunio sportivo a Seregno e un mezzo fuori strada a Barlassina.

Incidente nella notte appena trascorsa a Muggiò, in piazza Matteotti.

Incidente nella notte a Muggiò: soccorso un 21enne

Erano circa le quattro quando per cause ancora da chiarire un mezzo è finito contro un ostacolo proprio all'altezza della piazza. Sul posto è stata prontamente inviata l'ambulanza della Croce bianca di Biassono per prestare le prime cure ad un 21enne. I soccorritori, una volta giunti sul posto e fatti i primi accertamenti sanitari, hanno fortunatamente escluso conseguenze per il ragazzo per il quale non è stato disposto il trasporto in ospedale.

Infortunio sportivo a Seregno

Nella tarda serata di ieri segnaliamo anche un infortunio sportivo avvenuto a Seregno. Qui intorno alle 23 è stato richiesto l'intervento dei soccorritori per un 20enne rimasto infortunato in un impianto sportivo di via Gramsci. Il giovane, subito assistito dai volontari di Seregno soccorso, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio.

Mezzo fuori strada a Barlassina

Infine intorno alle 21.40 si è verificato un incidente stradale a Barlassina. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza un mezzo sarebbe finito fuori strada mentre transitava sulla Nazionale dei Giovi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno e l'ambulanza dei volontari della Croce bianca di Seveso che hanno soccorso un 34enne, fortunatamente rimasto illeso.