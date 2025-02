Incidente nella notte a Usmate: i soccorsi

Incidente stradale nella notte appena trascorsa a Usmate Velate, sulla Sp58.

Incidente nella notte a Usmate: quattro feriti

Il sinistro si è verificato intorno all'una e trenta: per cause ancora da accertare due vetture sono entrate in collisione tra loro e quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell'impatto: si tratta di una perona di 23 anni, due ragazze di 24 e 25 anni e un giovane di 27.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due automediche, oltre ai Vigili del fuoco che, con l'utilizzo di cesoie e divaricatore, sono riuscite a liberare una persona rimasta incastrata all'interno di uno dei veicoli.

Al termien delle operazioni di soccorso due persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo e due in codice verde.

Presenti sul posto anche le Forze dell'ordine per i rilievi del caso.