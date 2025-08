Incidente nella notte, auto si ribalta

In via Milano

Tre le persone coinvolte. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco con diversi mezzi, tre ambulanze e l'automedica.

Incidente nella notte a Desio, auto si ribalta in via Milano. Tre le persone coinvolte. In corso le verifiche dei Carabinieri per l'esatta ricostruzione del sinistro.

Auto si ribalta, intervengono i Vigili del Fuoco

E’ successo nella notte alle 2.10. Dato l’allarme, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Desio è intervenuta con l’autopompa serbatoio, oltre che con il supporto del carro fiamma proveniente dal distaccamento di Seregno volontari, per un incidente stradale avvenuto in via Milano. Il sinistro ha coinvolto due autovetture che si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Coinvolte tre persone

In seguito all’impatto una delle vetture si è ribaltata su un lato. Tre le persone rimaste coinvolte, tutte trasportate in codice giallo dal personale sanitario di Areu, giunto sul posto. E’ stato necessario l’intervento di tre ambulanze e dell’automedica. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli. Presenti anche le Forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.