Gravissimo incidente nella notte in Autostrada A4, morto un 26enne. Il sinistro è avvenuto poco dopo le quattro nel tratto tra Cavenago e Trezzo.

Incidente nella notte in Autostrada A4: muore un 26enne

Secondo quanto è stato possibile ricostruire l'incidente è avvenuto in direzione Venezia all’altezza dello svincolo di Cavenago Cambiago. A perdere la vita è stato un giovane di 26 anni che era alla guida di uno scooter e che, per cause ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un furgone.

La dinamica del sinistro è ovviamente al vaglio della Polizia stradale intervenuta sul posto assieme a due ambulanze e l'automedica. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. L'Autostrada è al momento chiusa per consentire i rilievi.

Seguiranno aggiornamenti