Incidente nella notte in Statale 36: ferito un 16enne

Grave incidente nella notte in Statale 36, nel tratto tra Verano e Carate in direzione Sud. Ferito in modo serio un ragazzino di 16 anni.

Secondo quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato intorno alle due e ha visto convolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio, come detto, un giovane di 16 anni subito soccorso dai volontari della Croce bianca di Giussano intervenuti sul posto insieme agli agenti della Polizia stradale di Milano. Le condizioni del 16enne sono apparse serie, ma fortunatamente non gravissime: è stato trasportato all'Ospedale San Gerardo in codice giallo.

Ribaltamento a Lesmo

Sempre nella notte segnaliamo un ribaltamento avvenuto in via Galilei a Lesmo poco dopo le 4.30. Sul posto l'ambulanza, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Un giovane di 29 anni è rimasto lievemente ferito e ha avuto necessità delle cure ospedaliere. E' stato infatti trasportato in ospedale a Monza in codice verde.

Vedano, 54enne soccorso per intossicazione

Nella serata di ieri invece i volontari di Seregno soccorso hanno raggiunto un 54enne che si è sentito male a Vedano, in via Battisti, dopo qualche bicchiere di troppo. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.