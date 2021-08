Notte tranquilla sul fronte incidenti in Brianza. Nelle ultime ore infatti un solo sinistro, a Vimercate, fortunatamente senza feriti.

Incidente nella notte sulla Sp 45, soccorso un 20enne

L'incidente è avvenuto lungo la Sp 45 Vimercate Lecco, in territorio di Vimercate, poco prima delle due. Coinvolto un giovane di 20 anni con un mezzo elettrico. Sul posto sono intervenuti i volontari di Avps Vimercate che fortunatamente hanno concluso l'intervento in posto.

Due sinistri tra auto a Barlassina e Desio

Nella serata di ieri invece due gli incidenti stradali tra le 21 e le 22. A Barlassina, in via Aldo Moro, segnaliamo il sinistro tra due auto con tre persone coinvolte: un 25enne, una ragazza di 27 e un uomo di 35. Sul posto i volontari di Seregno Soccorso che, dopo le cure sul posto, sono ripartiti verso l'ospedale di Desio in codice verde.

A Desio invece intorno alle 21.30 un altro scontro tra auto. L'incidente è avvenuto in via Diaz e anche in questo caso sono state tre le persone soccorse dai volontari della Croce rossa di Desio. L'autolettiga è poi ripartita in direzione dell'ospedale di Desio in codice verde. Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Desio.