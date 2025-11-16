Incidente sulla Pedemontana, un giovane in gravi condizioni

Poco dopo le 5, nel tratto fra Bregnano e Lentate, collisione fra più veicoli: dieci feriti di età compresa fra 16 e 26 anni, il più serio è un brianzolo ricoverato all'ospedale di Monza

Grave incidente stradale all’alba di oggi, domenica 16 novembre, lungo l’autostrada A36 Pedemontana nei pressi dello svincolo di Lentate sul Seveso. Nella collisione fra più auto è rimasto gravemente ferito un giovane brianzolo, trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente, che ha coinvolto più veicoli, si è verificato pochi minuti dopo le 5, nel tratto autostradale compreso fra Bregnano nel comasco, Lazzate e lo svincolo di Lentate sul Seveso. Sul posto sono accorse cinque ambulanze e due Automediche del 118, oltre ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con un’autopompa serbatoio (Aps) e un carro fiamma. I pompieri hanno immediatamente prestato soccorso ai feriti e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli: fortunatamente non vi erano persone incastrate all’interno degli abitacoli.

Nella carambola risultano coinvolte dieci persone, rimaste ferite, di età compresa fra 16 e 26 anni. Il più grave, un giovane brianzolo, è stato affidato al personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre gli altri sono stati suddivisi tra codici gialli e verdi nei nosocomi di Desio, Garbagnate Milanese, San Fermo della Battaglia e Saronno. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di competenza dai quali ricostruire la dinamica della collisione.