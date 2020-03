Incidente stradale a Besana, evento violento a Cesano SIRENE DI NOTTE

Un incidente stradale e un evento violento. Sono due gli interventi di soccorso effettuati nelle ultime ore in Brianza Due persone sono finite in ospedale.

Incidente stradale a Besana

Nel dettaglio l’incidente si è verificato a Besana in Brianza intorno alle 5 e ha coinvolto un uomo di 51 anni che, per cause ancora da accertare, è finito contro un ostacolo con la propria vettura. Il sinistro è avvenuto in via Verga. Sul posto si sono portati i volontari della croce bianca locale e i Carabinieri della Compagnia di Seregno. Il 51enne, dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Evento violento a Cesano

Questa mattina alle 6 invece i Carabinieri della Compagnia di Desio e i volontari di Seregno Soccorso sono intervenuti in via don Viganò a Cesano Maderno per un evento violento che ha coinvolto un uomo di 59 anni. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto; quel che è certo è che i soccorritori hanno valutato le condizioni del 59enne e hanno deciso il trasferimento in ospedale a Desio in codice verde.

