Incidente stradale a Seveso: soccorse tre persone tra cui un bimbo di 7 anni

Incidente stradale a Seveso: coinvolto anche un bimbo di 7 anni. Lo scontro, tra due auto, questa mattina alle 8 in via Montello.

Incidente stradale a Seveso

Due ambulanze e automedica in via Montello a Seveso questa mattina, mercoledì 14 ottobre, in via Montello. I soccorsi sono arrivati in codice rosso per un incidente avvenuto intorno alle 8 e che ha coinvolto due vetture. Tre invece le persone soccorse: un 27enne, un uomo di 43 anni e un bimbo di appena 7 anni.

Come detto inizialmente la situazione è apparsa molto grave ma fortunatamente dopo l’intervento degli operatori sanitari l’allarme è parzialmente rientrato e i feriti sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza e a Desio in codice giallo.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Seveso per i rilievi di rito e i Vigili del fuoco di Monza.

(foto archivio)

TORNA ALLA HOME