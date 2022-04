Sirene di notte

Interventi di soccorso a Monza e Caponago.

Diversi interventi tra la notte e la tarda serata di ieri da parte dei soccorritori brianzoli. Nelle ore notturne si è verificato un incidente stradale a Monza e un ragazzo è stato soccorso per intossicazione da alcol a Caponago.

Incidente stradale e intossicazione da alcol: due persone soccorse nella notte

Nel dettaglio intorno alle 4.15 l'ambulanza è stata inviata in via San Carlo a Caponago. All'altezza del civico 20 è stato soccorso un 20enne che ha accusato i classici sintomi dell'intossicazione etilica. Fortunatamente, dopo l'arrivo dei soccorritori, il giovane si è parzialmente ripreso ed è stato trasportato in pronto soccorso a Vimercate in codice verde.

Poco dopo, alle 4.30 circa, i volontari della Croce bianca di Biassono sono intervenuti a Monza, in via Boito, per un mezzo finito contro un ostacolo. Ad aver bisogno di cure sono stati due giovani di 19 anni poi trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Monza.

Gli interventi di ieri sera

Serata di ieri decisamente più movimentata per i soccorritori. Intorno alle 23.18 l'intervento della Croce rossa sempre nel capoluogo brianzolo, in via Boito, per un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto e in cui è rimasto ferito, in maniera non grave, un ragazzo di 24 anni. Rilievi sempre a cura della Polizia locale di Monza.

Intorno alle 22.30 invece i volontari della Croce verde lissonese si sono portati in via Al Parco a Biassono: qui in un impianto sportivo un giovane di 27 anni è rimasto lievemente ferito e ha avuto necessità di cure ospedaliere.

Poco dopo le 21 segnaliamo anche un incidente stradale avvenuto in Milano Meda, nel tratto tra meda e Cesano, tra due auto. Sul posto i volontari della Croce rossa di Lentate e gli agenti della Polizia stradale di Milano. Soccorsa una donna di 39 anni poi trasportata in ospedale a Desio in codice verde.