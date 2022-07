Incidente stradale in Autostrada, quattro i feriti

Un violentissimo scontro tra due auto poco prima dell'uscita di Agrate della Autostrada A4 ha causato quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni

L'incidente in Autostrada

Il sinistro si è verificato poco dopo le 2 di domenica 3 luglio lungo la A4, in direzione Venezia. Per cause ancora in fase di accertamento, poco prima dell’uscita Tangenziale est/Agrate, si sono scontrate due vetture. Un impatto violento tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte quattro ambulanze e un'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco con l'autopompa da Monza e il modulo di supporto di Lissone. Pompieri che hanno dovuto operare celermente per liberare gli occupanti rimasti incastrati all'interno delle vetture incidentate. Una volta liberate le quattro persone (un uomo di 23 anni e tre donne di 22, 36 e 40 anni) sono state sottoposte alle cure dei sanitari direttamente sul posto per cercare di stabilizzarne le condizioni. Poi sono state caricate sulle ambulanze e portate agli ospedali di Vimercate, al San Raffaele e al Niguarda