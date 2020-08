Incidente stradale in Toscana: Agrate piange il giovane Stefano

Un vero e proprio dramma quello che si è abbattuto sulla comunità di Agrate. Non ce l’ha fatta Stefano Zanelli, 24 anni, morto lo scorso venerdì a causa di un incidente stradale in Toscana

La tragedia

Stefano era nato e cresciuto tra Vimercate e Agrate e aveva frequentato il liceo Mapelli Monza, ma da qualche anno si era trasferito a Grondone di Ferriere, nel piacentino. L’incidente è avvenuto lungo l’Autostrada del Sole, in territorio toscano, tra le uscite di Monte San Savino e Arezzo, in direzione nord. Stando alle prime ricostruzioni il giovane era alla guida di un furgone e stava tornando a casa dopo una trasferta di lavoro. Per cause ancora da accertare è entrato in collisione con un altro camion e il violento schianto non gli ha lasciato scampo.

La corsa in ospedale

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia stradale, il 118 di Arezzo e i Vigili del fuoco di Arezzo. Le condizioni di Stefano però subito parse disperate agli occhi dei sanitari, tanto d richiedere lo spostamento all’ospedale San Donato di Arezzo in elisoccorso. Nonostante la disperata corsa in ospedale, però, il ragazzo è purtroppo deceduto. Volontario per la Pubblica Assistenza Valnure, in provincia di Piacenza, Stefano lascia i genitori Sandro e Maristella, il fratello Andrea e la fidanzata Martina. Oltre che l’intera comunità di Agrate, in lacrime per la perdita di uno dei “suoi” figli.