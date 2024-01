Incidente stradale ieri sera, intorno alle 23.35, in via Gaetana Agnesi di Cesano Maderno. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza - urgenza.

Incidente stradale in via Agnesi, soccorsa una donna

L'incidente stradale ha coinvolto una sola autovettura, al volante una donna di 36 anni. Sul posto per soccorrere la ferita e ripristinare le condizioni di sicurezza sono intervenute anche due autopompe, dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago e dal distaccamento di Desio. Non ancora chiara la dinamica del sinistro ma sembra che la donna abbia perso il controllo dell'utilitaria finendo a margine della carreggiata, prima contro un muro e quindi contro un'auto parcheggiata e dei rifiuti.

Il trasporto all'ospedale San Gerardo di Monza

L'Agenzia regionale dell'emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Impossibilitata a muoversi, la 36enne, sempre cosciente, è stata caricata su una barella e aiutata a uscire dall'abitacolo dai pompieri e dal personale del 118. Ingenti i danni all'auto. Dopo le cure sul posto, la donna è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza da un'ambulanza della Croce Rossa di Desio in un meno critico codice giallo. In via Gaetana Agnesi sono intervenuti anche i Carabinieri.