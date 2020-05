Gravissimo incidente stradale intorno a mezzogiorno a Giussano. Il sinistro in via Monte Grappa. Un 29enne è deceduto.

Tragedia a Giussano: muore in un incidente a 29 anni

Tragedia questa mattina intorno a mezzogiorno a Paina di Giussano. In un gravissimo incidente stradale ha perso la vita un giovane di 29 anni.

In base a quanto è stato possibile ricostruire il ragazzo procedeva in sella a una moto lungo via Monte Grappa. Improvvisamente e per cause ancora da chiarire il giovane ha perso il controllo della due ruote che ha sbandato finendo contro il cordolo del marciapiede e poi contro una macchina parcheggiata. Il ragazzo invece a seguito dell’ impatto ha sbattuto contro un palo della luce.

Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivate in pochi minuti l’ambulanza della Croce Bianca di Mariano e l’automedica. Ma nonostante i tentativi di salvare la vita al giovane per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, a seguito dell’incidente, è intervenuta anche la Polizia locale di Giussano per i rilievi del caso.

